Радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве

В ночь на субботу, 27 августа, украинские радикалы снова напали на здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя представительства Константина Воробьева.

Он рассказал информационному агентству, что нападение произошло в 3.00 по местному времени. Активистами, судя по всему, из радикальной группировки С14 выкрикивали провокационные лозунги. «Их суть сводилась к тому, чтобы мы освободили политических заключенных, которые у нас не содержатся, и остальные традиционные для этой ситуации лозунги», - отметил в беседе Воробьев. После этого радикалы нанесли на здание надписи, среди прочих были призывы освободить осужденных в России украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также название группировки С14. «Акция длилась не более пяти минут, фасаду здания причинен незначительный материальный ущерб, а моральный ущерб ничем не измерить», — сказал Воробьев.

Один из собеседников в РЦНК заявил, что происходящее несколько человек снимали на видео. Во время инцидента никто не пострадал. Полицию удалось вызвать только через пятнадцать минут. Полицейские составили протокол и попросили записи камер наружного наблюдения, добавил руководитель представительства.

Воробьев также отметил, что это уже четвертый случай нападения на здание в этом году. В июле неизвестные в масках забросали здание Россотрудничества файерами, на фасаде и двери остались следы копоти.