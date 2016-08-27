ФСК ЕЭС: Задержанный Гончаров с августа не является сотрудником компании

Задержанный, по данным «Новой газеты», в одном из аэропортов Москвы Валерий Гончаров с августа 2016 г. не является сотрудником Федеральной сетевой компании «Единая энергетическая система» (ФСК ЕЭС). Об этом в субботу, 27 августа, информационному агентству ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Новая газета» в субботу написала о задержании оперативниками Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ члена правления ФСК ЕЭС Гончарова. Как утверждало издание, топ-менеджер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в Крым. По данным средства массовой информации, по месту работы Гончарова и нескольким его домашним адресам произведены обыски.

«Федеральная сетевая компания не комментирует действия правоохранительных и следственных органов», - рассказал представитель пресс-службы ФСК ЕЭС информационному агентству. «С начала августа Валерий Гончаров не работает в Федеральной сетевой компании», - подчеркнул он. «В настоящее время соответствующий блок курирует Роман Филимонов, пришедший в ФСК ЕЭС в начале лета», - добавил собеседник ТАСС.

В ФСК также уточнили, что энергомост через Керченский пролив был введен с опережением нормативных сроков на полтора года. «Работы приняты контролирующими и надзорными органами. Нарушений технологий строительства допущено не было», - заявил представитель пресс-службы компании. «Сооружение наземной инфраструктуры в рамках последнего этапа проекта будет завершено в 2017 году, в полном соответствии со сроками, предусмотренными Федеральной целевой программой», - добавил он.