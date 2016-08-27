В Ереване по запросу США задержан гражданин России

В Ереване по запросу властей Соединенных Штатов был задержан гражданин России Олег Миронов. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление адвоката задержанного Карена Нересяна.

«Пока мы точно не знаем, в чем его обвиняют, при задержании объявили, что он разыскивается властями США за отмывание $50 000 и передачу каких-то технологий», - сказал Нересян. Защитник также уточнил, что сейчас Миронов арестован, находится в изоляторе, и суд, скорее всего, в понедельник решит вопрос о его экстрадиции в США.

Ранее СМИ сообщали, что американские власти объявили специалист в сфере IT Олега Мироновав международный розыск по подозрению в торговле оружием.

На сайте Интерпола в списке лиц, в отношении которых выпущено красное уведомление -- международный запрос для задержания, россиянин Сергей Миронов не значится.