Произошел бой между прокурдскими и турецкими частями в Сирии

Прокурдские вооруженные формирования вступили в бой с турецкими танковыми частями в провинции Алеппо. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает AFP со ссылкой на данные базирующейся в Лондоне неправительственной организации «Сирийская обсерватория по правам человека», а также на источники в федеративном регионе Рожава – Северная Сирия (не признан правительством Сирийской Арабской Республики).

«Турецкие танки сегодня продвинулись рядом с [населенным пунктом] Аль-Амарнех в провинции Алеппо, к югу от [турецко-сирийской] границы. Произошли столкновения между ними и прокурдскими бойцами», - заявляют в «Сирийской обсерватории по правам человека». Источник в Рожаве – Северной Сирии подтвердил информацию о столкновениях между местными отрядами и турецкой армией. «Такое произошло впервые с тех пор, как турецкие танки вошли на сирийскую территорию в среду», - утверждает «Сирийская обсерватория по правам человека». По словам собеседника информационного агентства, столкновения произошли между турками и местными арабскими отрядами, которые придерживаются прокурдской ориентации.

Аль-Амарнех расположен в 8 км в югу от города Джараблус, который в среду захватили турецкие войска.

Анкара ясно дала понять, что целью ее военной операции в Сирии является не только противостояние террористической группировке «Исламское государство» (деятельность этой организации запрещена на территории России и в ряде других стран), но и сдерживание курдских отрядов народной самообороны Сирии (YPG), которые так же ведут борьбу с «Исламским государством».

Власти Турции заявляют, что YPG не сдержала обещание, данное ей союзнику - США, что отведет войска на восточный берег Евфрата. Анкара считает YPG и ее политической крыло – курдскую партию «Демократический союз» (PYD) террористическими организациями, связанными с турецкой Рабочей партией Курдистана (РПК), организацией, которая проводит революционную войну против правительства Турции за самоопределение курдского населения.