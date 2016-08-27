Исламисты пытаются поступить на службу в бундесвер – СМИ

Существуют некоторые признаки того, что исламисты пытаются вступить в Вооруженные силы ФРГ – бундесвер, чтобы получить военную тренировку. В связи с этим существует риск, что они могут воспользоваться полученными знаниями для проведения атак как в самой Германии, так и за ее рубежами. Об этом в субботу, 27 августа, пишет Reuters со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag, которая, в свою очередь, ссылается на законопроект, предлагающий ввести проверку призывников.

Бундесвер хочет, чтобы с июля 2017 г. была введена практика проверки призывников контрразведкой. Таки образом можно будет отсеять экстремистов, террористов и представителей криминального мира. Однако это потребует внесения изменений в законы. С черновым документом, который как раз и предполагает внесение изменений в законодательство, удалось ознакомиться журналистами издания Welt am Sonntag. В нем, в частности, говорится, что исламисты пытаются инфильтроваться в Вооруженные силы ФРГ на краткосрочную службу с тем, чтобы получить военную подготовку.