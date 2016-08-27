Украина готовит еще один иск к России в Международный суд ООН

Украина готовит иск к России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом в субботу, 27 августа, в эфире телеканала «112.Украина» рассказал министр юстиции страны Павел Петренко.

«Есть еще отдельное дело, которое сейчас уже на подходе, и мы совместно с МИДом его готовим в Международный суд ООН», - заявил Петренко. «Я не хочу рассказывать деталей, скоро вы о нем узнаете», - добавил он.

Министр также подчеркнул, что Киев уже подал в суд Гааги иски против Москвы относительно крымской проблемы и в отношении вооруженного конфликта на востоке Украины.

«И один, и второй иск [по востоку Украины и по Крыму] поданы, и не только в Гаагу. У нас несколько межгосударственных исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – их уже пять», - сказал Петренко.

На данный момент Украина подала четыре иска в ЕСПЧ против России. В них Киев просит взыскать с российской стороны компенсацию за события в Крыму и Донбассе. Кроме того, в сентябре Киев планирует подать в ЕСПЧ еще один иск против России, который будет касаться запрета меджлиса крымскотатарского народа.

Министр юстиции также напомнил, что Украина ранее подала два иска в Международный уголовный суд, которые касаются евромайдана и событий в Донбассе и Крыму.