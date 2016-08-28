В Киеве мертвым обнаружен российский журналист Щетинин

В Киеве был найдет мертвым гражданин России, журналист Александр Щетинин. Об этом утром в воскресенье, 28 августа, на своей странице в социальной сети Facebook сообщает начальник отдела по связям с общественность главного управления (ГУ) Нацполиции по городу Киев Оксана Блищик.

Сообщение о смерти поступило в Подольское управление полиции около полуночи. «Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, на балконе обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы», - пишет Блищик.

Отмечается, что, по предварительным данным, смерть наступила между 20.00 и 21.30 по местному времени. Правоохранительные органы установили, что погиб гражданин России, 1962 года рождения, несколько лет проживавший в Киеве и являвшийся директором интернет-издания. «При осмотре места происшествия правоохранители изъяли стреляную гильзу, травматический пистолет, магазины к нему и предсмертную записку. Двери в квартиру были закрыты, обстановка в доме не нарушена», - отмечает начальник отдела по связям с общественность киевского ГУ Нацполиции.

Она также подчеркивает, что сведения о происшествии были зарегистрированы соответствующим образом, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украини с дополнительной правовой квалификацией – «самоубийство». «Полиция выясняет обстоятельства смерти журналиста», - написала Блищик.

Ранее «Киев Оперативный» в Facebook сообщил, что Александра Щетинина обнаружили на балконе его друзья, которые пришли поздравить его с днём рождения. Александр. «По информации из достоверных источников, дело пока рассматривают как самоубийство, так как одному из близких Александр отправил электронное письмо, в котором сообщалось о намерении совершить самоубийство», - отмечает «Киев Оперативный».

Щетинин являлся основателем российского информационного агентства «Новый Регион».