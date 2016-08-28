Атомная подлодка стоимостью в $2,7 млрд передана ВМС США

Кораблестроительное предприятие General Dynamics Electric Boat передало ВМС США торпедную подводную лодку, строительство которой обошлось в $2,7 млрд. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает информационное агентство AP.

Судостроитель, базирующийся в городе Гротон (штат Коннектикут) доставил субмарину, которая войдет в состав ВМС США под именем USS Illinois. На строительство подлодки ушло около пяти с половиной лет.

Первая леди Соединенных Штатов, которая родилась в Чикаго (штат Иллинойс), будет участвовать будет участвовать в жизни подводной лодки, моряков и членов их семей. Внутри подлодки установлена табличка с ее именем.

Субмарина USS Illinois, атомная подводные лодка (АПЛ) типа Virginia, войдет в эксплуатацию в Гротоне 29 октября. Строительство подлодки обошлось $2,7 млрд.

В ходе строительства не возникало никаких трудностей, а в недавних испытаниях в море АПЛ показала себя великолепно, отметил вице-президента General Dynamics Electric Boat Кеннет Бломстедт.

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