Десантники из Волгоградской области переброшены в Крым

Подразделения десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) и бригады морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) переброшены на незнакомые полигоны в Крыму и Краснодарском крае. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

«Подразделения ВДВ из Волгоградской области совершили 1200-километровый марш комбинированным способом и прибыли на полигон «Опук» (Республика Крым)», - сообщают в российском оборонном ведомстве. Здесь части «приступили к инженерному оборудованию, организации охраны и обороны нового района сосредоточения и подготовке к выполнению учебно-боевых задач».

Бригада морской пехоты КФл совершила многокилометровый марш в составе колонн своим ходом и на железнодорожном транспорте. Она была переброшена на полигон «Раевский» в Краснодарском крае.

В сообщении Министерства обороны России подчеркивают, что «в ходе совершения маршей на незнакомые полигоны подразделения соединений ВДВ и морской пехоты КФл на практике отработали вопросы погрузки (выгрузки) личного состава, военной техники, материальных средств на морские паромы, а также на железнодорожные платформы припортовых станций погрузки (выгрузки) в Новороссийске и Керчи».

Согласно плану учений подразделения ВДВ и морской пехоты должны выполнить учебно-боевые задачи по предназначению в новых районах базирования.