Половина граждан ФРГ больше не хотят видеть Меркель канцлером

Популярность канцлера ФРГ среди населения страны падает. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения, пишет в воскресенье, 28 августа, Reuters. Половина граждан Германии выступают против того, чтобы Ангела Меркель продолжила занимать пост канцера по итогам выборов следующего года.

«Серия жестоких нападений на гражданских лиц, которые имели место в июле и за два из которых взяла на себя ответственность террористическая группировка «Исламское государство» (деятельность этой организации запрещена на территории России и в ряде других стран), обратила внимание [населения] на миграционную политику «открытых дверей» Меркель, которая позволила сотням тысяч иммигрантов из стран Ближнего Востока, Африки и других государств приехать в Германию»

Опубликованный в воскресенье опрос компании Emnid по заказу издания Bild среди 501 респондента показал, что половина опрошенных выступила против Меркель, 42% согласны с тем, чтобы она продолжала возглавлять правительство.

В ноябре 2015 г. опрос по заказу Bild показывал, что эти цифры составляли 48 и 45% соответственно.