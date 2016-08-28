Тереза Мэй в среду обсудит с министрами начало процедуры Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду на следующей неделе обсудит с правительством страны начало процедуры выхода из Европейского союза. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационное агентство Press Association, которое, в свою очередь, ссылается на собственный источник в канцелярии председателя правительства.

«Как ожидается, Мэй попросит министров доложить о том, как их министерства готовятся к Brexit [выходу Великобритании из состава Европейского союза]» - пишет Press Association. «Они соберутся [на совещание] в среду в загородной резиденции премьера Чекерс, чтобы обсудить предстоящие шаги в этом процессе [по выходу из Европейского союза]», - сообщает информационное агентство.

Ранее британские СМИ предполагали, что премьер-министр может инициировать процедуру выхода из ЕС (описанную в ст. 50 Лиссабонского договора) без проведения дебатов и голосования в парламенте. Отмечается, что намерение Мэй провести консультацию по Brexit в правительстве может подтверждать ее желание добиваться прекращения членства страны в Европейском союзе.

По словам источника Press Association, вопрос Brexit остается для нынешнего председателя правительства самым главным, а будущее Британии вне Европейского союза она намерена обсудить на предстоящем саммите G20 в Китае. Эта первая для Мэй поездка за пределы Европы и она «воспользуется возможностью рассказать о всей широте возможностей, которые откроются в результате Brexit», добавил источник. По словам собеседника информационного агентства, также британский премьер намерена обсудить с иностранными лидерами перспективы заключения торговых соглашений.