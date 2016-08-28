Президент Узбекистана Каримов попал в больницу

Президент Узбекистана Ислам Каримов находится на стационарном лечении. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационное сообщение правительства этой страны.

«Кабинет министров Республики Узбекистан сообщает, что президент Республики Узбекистан Ислам Каримов находится на стационарном лечении», - говорится в распространенном заявлении.

Также в сообщении подчеркивается, что, по мнению специалистов, медицинское обследование Каримова, а также последующее его лечение потребуют определенного времени.