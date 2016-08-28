Здоровье Ратко Младича ухудшилось, он находится при смерти – СМИ

Бывший командующий армией боснийских сербов 73-летний генерал Ратко Младич находится при смерти и огласил свою последнюю волю. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на сербскую газету «Курир», которая, в свою очередь, ссылается на информацию, полученную от сына генерала, Дарко.

Ратко Младич попросил похоронить его рядом с дочерью Аной, которая в 23-летнем возрасте покончила с собой 24 марта 1994 г. «Дарко Младич заявил, что потребует от Гаагского трибунала, чтобы его отца из-за плохого состояния здоровья перевели на лечение за пределы тюрьмы в Схевенингене [район Гааги]», - пишет «Курир». По словам сына генерала, его отец сейчас не в состоянии выдерживать судебные заседания.

«Он даже не был в состоянии следить за судебный процессом», - сказал Дарко. «Случалось, что иногда вследствие двух перенесенных инсультов он «отключался» и не слушал заседание», - отметил он. «Адвокату на листе бумаги полупарализованной рукой писал ответ, а за то время судья мог уже зачитать другие 16 вопросов. Ему было тяжело вставать, он не мог есть, а брился кое-как левой рукой», - добавил сын бывшего командующего армией боснийских сербов.

Другие СМИ подтверждают информацию об ухудшении здоровья Ратко Младича. Издание «Ало» пишет, что у него отнялась правая сторона тела, он не может ходить и говорить, похудел, страдает от высокого давления и уровня сахара в крови. «Необходимо, чтобы его срочно осмотрели врачи», - сообщает «Ало» со ссылкой на собственные источники в Гааге. «Его защита просит, чтобы это были российские специалисты», - отмечает издание.

Ратко Младич, скрывавшийся от международного правосудия почти 16 лет, был арестован в Сербии 26 мая 2011 г., а 31 мая того же года экстрадирован в Гаагу. С 16 мая 2012 г. проходил судебный процесс над генералом. Обвинительный акт против Младича насчитывает 11 пунктов. Ему предъявлено обвинение в геноциде, нарушении законов и обычаев войны, преступлениях против человечности, предположительно совершенных в 1992-1995 гг. в Боснии и Герцеговине. Главным пунктом обвинения являются события в Сребренице в июле 1995 г.