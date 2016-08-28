Меркель: Время для снятия с России санкций еще не пришло

Время снимать с России санкции еще не пришло, однако этот вопрос может оказаться в повестке дня. Такое заявление в эфире телеканала ARD в воскресенье, 28 августа, сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС.

«Учитывая ход реализации «Минска», к сожалению, нет», - отметила Меркель на вопрос, пришло ли время для отмены антироссийский санкций. «Но если мы продвинемся в реализации минских соглашений, то это, конечно, окажется на повестке дня», - добавила канцлер. «Важно работать над разрешением конфликта на Украине. Реализация «Минска» пока оставляет желать лучшего», - указала политик. «Время не терпит», - добавила она.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в свою очередь в воскресенье заявил, что ФРГ и Франция – как две участницы «нормандской четверки» - не удовлетворены результатами претворения в жизнь минских соглашений. «Дипломатические усилия Германии и Франции как стран «нормандского формата» продолжаются уже в течение двух лет», - сказал он. «И они будут продолжаться. Но, не скрою, мы не удовлетворены и не можем быть удовлетворены результатами реализации минских договоренностей», - добавил дипломат.