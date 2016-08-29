Российские специалисты выполнят наблюдательный полет над Польшей

Группа российских инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет над территорией Польши на самолете Ан-30Б, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. «Наблюдательный полет будет выполняться в период с 29 августа по 2 сентября 2016 г. с аэродрома открытого неба Варшава с максимальной дальностью до 1400 км», - сказал он. Это произойдет в рамках реализации международного договора по открытому небу.

Это будет 27-й наблюдательный полет России над территориями государств-участников договора в 2016 г. «Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а польские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения» и соблюдение положений договора, отметил Рыжков.