Путин и Абэ встретятся во Владивостоке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях второго Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря японского кабинета министров Ёсихидэ Суга. «Переговоры на высшем уровне пройдут во Владивостоке в рамках экономического форума. Думаю, что на встрече будет обсуждаться широкий спектр вопросов японско- российских отношений, включая возможный предстоящий визит президента Путина в Японию».

Суга подчеркнул готовность японской стороны вести «позитивный, устремленный в будущее диалог» с Москвой по проблеме заключения мирного договора. Говоря о плане из восьми пунктов, который Абэ предложил Путину во время встречи 6 мая в Сочи, Суга выразил мнение, что и «этот вопрос будет в деталях обсуждаться» на предстоящей встрече.

В начале августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил предстоящую встречу Путина и Абэ в рамках экономического форума во Владивостоке.