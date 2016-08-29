Из тайной тюрьмы СБУ освобождены 13 человек

Из «секретной тюрьмы» Службы безопасности Украины (СБУ) освобождены 13 заключенных, приводит «РИА Новости» данные из пресс-релиза международных правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch.

Они были освобождены после опубликования 21 июля доклада «Вас не существует: произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки на востоке Украины», считают правозащитники. Этот доклад рассказывает о тайных тюрьмах на Украине.

По данным правозащитников, сотрудники СБУ вывозили из Харькова арестантов и отпускали их на окраинах городов Дружковки и Краматорска в Донецкой области. От всех отпущенных на свободу требовали хранить молчание, в противном случае им угрожали «серьезными последствиями».

Ранее помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович сообщил, что СБУ систематически проводит массовые задержания сторонников и сочувствующих повстанцам Донбасса и применяет к ним пытки.