В Брюсселе у криминалистической лаборатории взорвалась бомба

Взрыв прогремел в ночь на понедельник на севере Брюсселя около здания Национального института криминалистики и криминологии, сообщает агентство Reuters. Бомба взорвалась около 2.30 по местному времени (3.30 мск).

Агентство ссылается на местные СМИ, которые сообщают, что бомба была заложена в автомобиль, припаркованный у здания лаборатории. По данным местных СМИ, здания в момент взрыва пустовали. Данных о погибших или пострадавших пока не поступало.

Институт криминалистики связан с бельгийским министерством юстиции и осуществляет судебно-медицинскую экспертизу по уголовным делам.