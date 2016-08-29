Жертвами теракта в Йемене стали 60 человек

В результате подрыва террориста-смертника в городе Адене в Йемене погибло по меньшей мере 60 человек, передает The Telegraph со ссылкой на сотрудников безопасности.

Медики сообщили, что десятки раненых, доставленных в больницы, скончались от полученных ран. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в организации «Врачи без границ» приводило данные о 60 доставленных в больницы пострадавших в результате взрыва.

По данным агентства, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, заехав на автомобиле в здание местной полиции.