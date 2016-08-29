Собянин отправил в отставку куратора благоустройства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин принял отставку чиновника, отвечавшего за благоустройство столицы, замруководителя департамента капитального ремонта Москвы Петра Туркина.

"Освободить Туркина Петра Юрьевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента капитального ремонта города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного сегодня на сайте мэрии. Распоряжение Собянина об отставке Туркина датировано 25 августа.

Туркин занимал должность замруководителя с 2013 г. Он отвечал за формирование и реализацию госпрограмм по комплексному благоустройству общественных пространств города и отвечал за закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.