Президент Узбекистана Каримов перенес инсульт, находится в реанимации

Президент Узбекистана Ислам Каримов перенес кровоизлияние в мозг (инсульт), он в реанимации, состояние стабильное. Об этом «во избежание кривотолков» написала дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева в своем Instagram на трех языках.

"По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное", - пишет Каримова-Тилляева. По ее словам, «на данный момент еще рано делать какие-либо прогнозы относительно его будущего состояния». Она призвала обходиться без спекуляций и уважать право семьи президента на privacy.

В минувшее воскресенье правительство Узбекистана сообщило, что Ислам Каримов находится на стационарном лечении, которое потребует времени. «Кабинет министров Республики Узбекистан сообщает, что президент Республики Узбекистан Ислам Каримов находится на стационарном лечении», - говорилось в заявлении.

78-летний Ислам Каримов - первый и единственный президент Узбекистана с момента обретения страной независимости в 1991 г.