Срок следствия по «болотному делу» продлен до 6 марта

Срок следствия по делу о беспорядках на Болотной площади, которые произошли в мае 2012 г., продлен до 6 марта 2017 г., сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы.

В массовых беспорядках на Болотной площади пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — ранее получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам.

Последний к настоящему моменту, 33-й фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих, осужденный в декабре 2015 г. за участие в массовых беспорядках к двум с половиной годам лишения свободы, пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на нарушение прав на свободу собраний и свободу выражения своего мнения (ст. 10 и 11 европейской конвенции), рассказал «Ведомостям» аналитик международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы Непомнящих в ЕСПЧ. Заявитель также доказывает, что «болотное дело» было политически мотивированным: вынося жестокий приговор на основании явно предвзятого расследования и очевидно несправедливого судебного разбирательства, власти стремились запугать потенциальных участников демонстраций. Таким образом, Россия нарушила еще и ст. 18 конвенции, запрещающую преследование по политическим мотивам, настаивает Непомнящих.