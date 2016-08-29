Порошенко сменил руководителя президентской администрации

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым руководителем администрации президента Украины председателя Харьковской областной государственной администрации Игоря Райнина, сообщил официальный Twitter Порошенко.

Прежний руководитель президентской администрации (с 2014 г.), основатель медиагруппы UMH Борис Ложкин отправлен в отставку. Ложкин остается советником президента и членом Национального совета реформ. О том, что Ложкин хочет уйти в отставку в ближайшее время, на минувшей неделе передало УНИАН со ссылкой на «Украинскую правду». «Боря окончательно уходит. Он устал», - сказал газете источник в администрации президента. «Ложкин хочет результата, а здесь, как оказалось, никто этого от него не ждет», - уточнил он.