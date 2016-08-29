Протестующие с «АвтоВАЗагрегата» перекрыли трассу М5 – мэрия Тольятти

Сотрудники «АвтоВАЗагрегата» провели на федеральной трассе М5 в Тольятти несанкционированный митинг против невыплаты зарплат, движение транспорта было затруднено, подтвердила сегодня мэрия города. «Митинг действительно проходил сегодня с 9 и до 10 утра на трассе М5. По информации полиции, на трассе действительно возник затор. Участники митинга ходили через дорогу с плакатами, и это затруднило движение транспорта утром», - сказала собеседница агентства.

По информации мэрии Тольятти, сотрудники «АвтоВАЗагрегата» обращались в городскую мэрию за разрешением на митинг на трассе М5, но в митинге на этом месте им было отказано. Городские власти говорят, что предложили работникам предприятия две другие точки, но те все равно провели акцию на трассе М5. По данным мэрии Тольятти, в акции приняли участие порядка 80 человек.

Местные СМИ сообщили со ссылкой на соцсети, что мероприятие было согласовано. На фото акции видно, что участники акции блокировали трассу, постоянно переходя ее по пешеходному переходу.

На минувшей неделе резонанс в СМИ вызвало заявление губернатора Самарской области Николая Меркушкина о невыплате долгов по зарплатам работникам «АвтоВАЗагрегата». Это заявление, как сообщила затем пресс-служба Меркушкина, было вырвано из контекста.

В ответ на эмоциональный вопрос бывшей работницы «дочки» «АвтоВАЗагрегата» «Пошив-АвтоВАЗагрегат» о сроках погашения долгов по зарплате Меркушкин ответил, что, «если в таком тоне вы будете разговаривать, никогда!» Затем, впрочем, губернатор объяснил, что сотрудники, оставленные без зарплат, должны набраться терпения, а не слушать подстрекателей, в том числе американского посла. По его словам, администрация региона делает все возможное, чтобы заставить собственников предприятий погасить долги по зарплате.

Завод «АвтоВАЗагрегат» в Тольятти простаивает с начала июля 2015 г. На предприятии на три месяца ввели процедуру внешнего наблюдения. В марте 2016 г. была погашена основная сумма накопившегося с 2015 г. долга по зарплате работникам «АвтоВАЗагрегата» в размере 123 млн руб. Невыплаченными тогда остались долги работникам «дочек» завода — «ПошивАвтоВАЗагрегат» (31,5 млн руб.), «АвтоВАЗагрегаттранс» (28 млн руб.) и «АвтоВАЗагрегатпласт» (670 000 руб.).

"АвтоВАЗагрегат" - крупнейший поставщик «АвтоВАЗа» и мог стать дочерним предприятием автогиганта. В августе 2015 г. переговоры о покупке были прекращены. Причиной послужил отказ «АвтоВАЗагрегата» от исполнения договорных отношений по поставке сидений. На предприятии и его «дочках» работали около 2000 сотрудников.