Папа Римский принял Цукерберга в Ватикане

Папа Римский Франциск в понедельник, 29 августа, принял в резиденции в Ватикане основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Об этом заявил руководитель службы печати Святого престола Грег Берк, передает издание ANSA.

"Они говорили о том, как использовать коммуникационные технологии для борьбы с нищетой, поощрять культуру встреч и как способствовать тому, чтобы до самых уязвимых слоев населения донести послание надежды", - цитирует Берка издание.

По его словам, Цукерберг пришел на аудиенцию к понтифику вместе со своей женой Присциллой Чан. Они прибыли в Рим накануне в воскресенье, 28 августа, чтобы принять участие в свадебной церемонии генерального директора шведского музыкального сервиса Spotify Дэниела Эка.

В понедельник Цукерберг планирует выступить перед студентами одного из ведущих университетов Италии Luiss в Риме.