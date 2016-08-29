Путин не поедет на Генассамблею ООН в этом году

Президент России Владимир Путин в этом году не примет участие в Генеральной ассамблее ООН. «Президент не планирует участие в Генассамблее в этом году», - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российскую делегацию на 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом стало известно 26 августа из распоряжения Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации в пятницу.

Кроме того, на Генассамблею поедут замминистра иностранных дел Геннадий Гатилов, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, директор правового департамента МИДа Роман Колодкин, директор департамента международных организаций Александр Панкин.

Россию на Генассамблее также будут представлять директор департамента МИД РФ по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Анатолий Викторов, директор департамента новых вызовов и угроз Илья Рогачев и директор департамента по вопросам нераспространения и контролю над вооружениями Михаил Ульянов.

Сессия Генассамблеи ООН начнется 13 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

В прошлом году Путин возглавил российскую делегацию на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Всего Путин выступал на сессиях Генассамблеи ООН четыре раза: в 2000, 2003, 2005 и 2015 гг. В 2009 г. с трибуны ООН выступал президент России Дмитрий Медведев. Последние же годы делегацию России возглавлял Лавров.