Арест угрожавшего взорвать отделение Ситибанка будет обжалован

Адвокат бизнесмена Арама Петросяна, арестованного по обвинению в захвате заложников в филиале Ситибанка на Большой Никитской улице в Москве, заявил об обжаловании меры пресечения, передает «Интерфакс».

По его словам, жалоба уже готова и в ближайшее время будет подана в суд. Он также заявил, что Петросян еще не принял окончательного решения насчет сухой голодовки, о которой он заявил после вынесения постановления об аресте. «Я вышел только что из сизо от Петросяна, пока неясно, будет ли он голодать так, как обещал, или нет», - сказал его адвокат Станислав Мальцев.

24 августа вечером в филиале Ситибанка в центре Москвы мужчина, угрожая взорвать себя, взял в заложники четырех человек. Позже он отпустил их и сдался полиции. Через два дня Следственный комитет России предъявил Петросяну обвинение в по ч. 2 ст. 206 УК России (захват двух и более заложников с использованием предмета в качестве оружия). Его арестовали на два месяца.