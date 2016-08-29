Иран прикрыл российскими С-300 подземный ядерный объект

Иран развернул поставленные Россией зенитные ракетные системы С-300 вокруг подземного ядерного объекта в центральной части Ирана, передает агенство Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Россия и Иран заключили в 2007 г. контракт на поставку С-300 стоимостью около $900 млн. Однако после принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала введение санкций в отношении Тегерана, Москва приостановила выполнение контракта. В ответ Иран подал в Международный арбитражный суд иск в отношении России на сумму $4,2 млрд.

В апреле 2015 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который снял запрет на поставку этих комплексов в Иран. В июне 2015 г. того же года помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что Москва и Тегеран вновь готовят контракт на поставку С-300, при этом он подчеркнул, что система С-300 претерпела изменения, были улучшены ее тактико-технические характеристики.

В июне руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что Россия поставит Ирану до конца 2016 г. четыре дивизиона ЗРС С-300. В июле он заявлял, что поставки С-300 в Иран идут по плану и что до конца года контракт будет полностью выполнен.