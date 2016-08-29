Более 100 россиянам на Украине предъявили обвинения политического характера

Уполномоченный российского МИДа по правам человека, демократии и верховенству права Константин Долгов заявил, что на Украине более 100 россиянам предъявлены обвинения политического характера. По его словам, к некоторым из них могли применять пытки, передает ТАСС.

"И есть информация, что несколько сотен российских граждан могут находиться в украинских сизо и тюрьмах", - добавил он.

По его словам, Украина не информировала российские власти о многих гражданах России, арестованных и задержанных на украинской территории.