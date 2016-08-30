Песков: У Кремля нет подтверждений смерти Каримова

Кремль не располагает подтверждениями сообщений о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. «Мы не имеем никаких подтверждений (этих сведений)», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков. Он утверждает, что в Кремле нет «отдельных знаний» о состоянии здоровья Каримова, поскольку администрация российского президента получает информацию из СМИ и по дипломатическим каналам.

29 августа дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева сообщила на своей странице Facebook о том, что 78-летний Каримов перенес кровоизлияние в мозг. «Он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент ещё рано делать какие-либо прогнозы относительно его будущего состояния», - написала она.

В тот же день агентство «Фергана» со ссылкой на свои источники сообщило, что Каримов скончался в 15-16 часов по ташкентскому времени (около 13.30 по московскому). «Никаких сведений от официальных властей Узбекистана на этот счет пока не поступало», - отмечало агентство. Позже в аппарате президента республики эти сведения опровергли.

Ислам Каримов занимает пост президента Узбекистана с 1991 г. До этого он занимал должность президента Узбекской ССР. Он бессменно управляет страной более 26 лет.