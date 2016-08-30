В штате МУРа остались только сотрудники «убойного отдела»

Большинство сотрудников Московского уголовного розыска, за исключением «убойного отдела», выведены за штат, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правохранительных органах. «Почти все сотрудники Московского уголовного розыска выведены за штат, кроме 1-й оперативно-розыскной части (ОРЧ), более известной как «убойный отдел», занимающейся раскрытием убийств», - сказал источник.

Преобразования связаны с тем, что «руководство московского главка МВД пытается добиться не только эффективности работы, но и избавиться от коррупционеров», отмечает собеседник агентства. По его словам, за штат выведены и сотрудники, которые так или иначе связаны с прессой - для борьбы с так называемыми утечками оперативной информации в СМИ. «Выведение сотрудников МУРа за штат, не означает, что они все будут уволены», - отмечает источник. По данным Life, в течение двух месяцев ГУВД предложит новые контракты тем, кого желает видеть в рядах обновленного МУРа. Остальные будут уволены окончательно.

Реформирование затронуло также четвертую ОРЧ, отвечавшую за борьбу с наркотиками, и шестую – по борьбе с организованной преступностью. На базе 4-й ОРЧ создается новая оперативно-розыскная часть, которая будет бороться с мошенничествами. «В целях эффективности работы в настоящее время в Управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Москве проходят организационно-штатные изменения. Теперь в состав МУРа войдет оперативно-розыскная часть, основной задачей которой станет раскрытие мошенничеств общеуголовной направленности», - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось о выведении за штат сотрудников трех отделов Главного следственного управления ГУМВД по Москве. В пресс-службе ГУ МВД по Москве реформирование ГСУ также объяснили необходимостью повышения эффективности работы.

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