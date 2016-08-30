Сенатор-демократ обвиняет Москву в намерении фальсифицировать выборы президента США - NYT

Лидер демократического меньшинства в Сенате Гэри Рид полагает, что президент России Владимир Путин поставил цель сфальсифицировать результаты выборов президента США. Он обратился с письмом к директору ФБР Джеймсу Коуми с просьбой проверить свидетельства, говорящие в пользу этого предположения, сообщает The New York Times. Вмешательство России в предвыборную кампанию в США «более масштабно, чем известно всем, и может включать намерение сфальсифицировать официальные результаты голосования», - пишет сенатор.

Как сообщил 29 августа портал Yahoo News, ФБР 18 августа предупредило американские избиркомы о том, что в двух штатах – Аризона и Иллинойс – были зафиксированы признаки взлома компьютерных баз данных иностранными хакерами. В связи с этим рекомендовалось усилить меры безопасности. Ранее министр национальной безопасности США Джей Джонсон предложил властям штатов помощь в укреплении киберзащиты избиркомов.

По версии Рида, заявления кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа об угрозе массовых фальсификаций, также свидетельствуют в пользу версии о планах Москвы. «Почему он все время говорит об этом? Потому что люди из его окружения говорят ему, что выборы можно подтасовать», - заключает Рид. Он считает, что это возможно, если Россия сосредоточится на «менее, чем шести» неопределившихся штатах, где итог до последнего момента не предопределен.

Также Рид предлагает изучить высказывания советника Трампа, консультанта и инвестора «Газпрома», критиковавшего антироссийские санкции США.