Взрыв произошел на территории посольства Китая в Бишкеке, один человек погиб

В результате взрыва на территории посольства Китая в Бишкеке погиб один человек, двое пострадали, сообщили «Интерфаксу» в министерстве здравоохранения Киргизии.

По словам собеседника агентства, бригада скорой помощи, работающая на месте взрыва, обнаружила тело одного погибшего в автомобиле на территории посольства. На месте инцидента медики оказали помощь еще двум пострадавшим от взрыва, добавил он.

Как пишет ТАСС, по предварительным данным правоохранительных органов Киргизии, во вторник около 10 часов утра по местному времени (07.00 мск) неизвестный на автомобиле Mitsubishi пытался протаранить ворота посольства, после чего прогремел взрыв. Преступник погиб на месте, ранения получили двое охранников посольства, уточняет агентство.