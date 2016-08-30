Начальник МУРа Игорь Зиновьев покидает свой пост – ТАСС

Генерал-майор полиции Игорь Зиновьев покидает пост начальника Московского уголовного розыска (МУР), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Пока неизвестно, кто займет этот пост, кандидатура пока не найдена, отмечает источник.

«На данный момент известно лишь, что Игорь Зиновьев, как ожидается, возглавит УВД по Восточному административному округу столицы», - добавил собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Ранее во вторник источник агентства сообщил, что большинство сотрудников МУРа, за исключением «убойного отдела», выведены за штат. Преобразования связаны с тем, что «руководство московского главка МВД пытается добиться не только эффективности работы, но и избавиться от коррупционеров», отметил собеседник агентства. По его словам, за штат выведены и сотрудники, которые так или иначе связаны с прессой, для борьбы с так называемыми утечками оперативной информации в СМИ.

«Выведение сотрудников МУРа за штат не означает, что они все будут уволены», - отмечает источник. По данным Life, в течение двух месяцев ГУВД предложит новые контракты тем, кого желает видеть в рядах обновленного МУРа. Остальные будут уволены окончательно.

Реформирование затронуло также 4-ю ОРЧ, отвечавшую за борьбу с наркотиками, и 6-ю – по борьбе с организованной преступностью. На базе 4-й ОРЧ создается новая оперативно-розыскная часть, которая будет бороться с мошенничествами.