Более 100 российских атлетов обратились в Международный паралимпийский комитет о допуске на Игры-2016

Более 100 российских спортсменов подали индивидуальные обращения в Международный паралимпийский комитет (МПК) о допуске на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

Председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что более 100 российских спортсменов из 266 кандидатов на участие в Паралимпийских играх 2016 г. в Рио-де-Жанейро, кроме командных видов спорта (волейбол сидя, голбол, футбол 5х5, футбол 7х7 - 54 чел.), подали индивидуальные обращения в Международный паралимпийский комитет о допуске на Паралимпиаду-2016, говорится в сообщении.

Ранее на сайте ПРК было опубликовано письмо организации в ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». В нем сообщалось, что решение МПК о недопуске россиян на Игры-2016 распространяется и на Игры-2018.