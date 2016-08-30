Песков: Путин и Обама увидятся в Ханчжоу и могут договориться о двусторонней встрече

Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама увидятся на саммите «двадцатки» в Ханчжоу и могут договориться о двусторонней встрече, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что на «двадцатке» президенты так или иначе встретятся в рамках самого форума, это традиционно бывает», – сказал он. Песков напомнил, что на последней встрече стран «двадцатки» так происходило: «Они приняли решение о встрече, и сами об этом договорились».

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс заявил, что Обама рассчитывает на встречу с президентом России в рамках саммита.