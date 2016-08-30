Васильева запретила школам требовать от родителей покупки рабочих тетрадей

Новый министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что школы не могут требовать от родителей покупки рабочих тетрадей, если те являются обязательными для учебы. «Если школа включает тетрадь в обязательный перечень, то она должна его обеспечить, других вариантов быть не может. Волюнтаризм здесь не допускается», – сказала министр на Всероссийском родительском собрании, отвечая на вопросы родителей.

Минобрнауки и ранее неоднократно заявляло, что учебниками и учебными пособиями должны быть обеспечены все ученики школ за счет бюджета и «поборы» – требования купить учебники основной программы – недопустимы.

Васильева также заверила, что резких перемен в системе образования не будет.

"Образование – не та сфера, которая требует преобразований. Здесь должны быть только поступательные движения. Я уже несколько раз говорила о том, что мы должны пересмотреть, мы должны оценить то, что было, мы должны взять лучшее и двигаться вперед", – сказала Васильева на собрании.

19 августа президент России Владимир Путин по предложению премьера Дмитрия Медведева назначил новым министром образования и науки сотрудницу администрации президента Ольгу Васильеву. Занимавший этот пост Дмитрий Ливанов стал спецпредставителем президента по торгово-экономическим связям с Украиной. В администрации президента Васильева работала замруководителя управления по общественным проектам (руководитель – Павел Зенькович, курирует работу управления первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин). Васильева также долго работала в системе образования и науки в высшей школе и средней школе.

Всероссийское родительское собрание проводится накануне Дня знаний 1 сентября. В этом году оно проходит в новой школе в Москве, входящей в образовательный комплекс «Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян». По видеомосту с Москвой связаны родители из 10 регионов.