Половина россиян считает советское школьное образование лучше современного

Практически половина (47%) россиян отметила, что новая система обучения уступает советской, сообщили социологи по итогам опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир». Неизменным качество образования считают 22% опрошенных, и лишь 15% видят улучшение ситуации.

Подавляющее большинство родителей российских школьников (92%) поддерживают введение формы в учебных заведениях. Россияне считают, что наличие формы налаживает дисциплину (59%), устраняет социальное неравенство между детьми (45%) и упрощает выбор одежды по утрам (44%). Каждый третий (33%) участник опроса заявил, что форма настраивает детей на учебу. Об экономической выгоде покупки школьной формы сказали лишь 11% опрошенных.

Главным недостатком школьной формы для 36% родителей российских школьников является ее высокая стоимость. Каждый четвертый (26%) участник опроса отмечает быстрый износ формы, каждый пятый (20%) – плохое качество материалов и отделки. По мнению 18% респондентов, школьная форма однообразна и надоедает, а 13% считают, что форменная одежда лишает детей индивидуальности.