Список «Яблока» снят с выборов в горсовет Петрозаводска

Суд снял с выборов в горсовет Петрозаводска список кандидатов партии «Яблоко», сообщили «Интерфаксу» в петрозаводском городском суде. Таким образом, суд удовлетворил иск регионального отделения партии «Родина».

Лидер отделения партии «Родина» Николай Тараканов направил в суд исковое заявление, где указал, что предвыборный штаб «Яблока» не исполнил ряд обязательных норм при оформлении регистрационных документов кандидатов в депутаты горсовета, и на этом основании просил лишить регистрации весь партийный список.

"Яблоко" намерено обжаловать решение суда, сообщила «Интерфаксу» лидер партии Эмилия Слабунова. «Естественно, что это без ответа не останется. Мы уже сообщили в ЦИК РФ. Будем обжаловать в Верховном суде РФ», - сказала она.

Ранее ТИК Петрозаводска зарегистрировала список из 39 человек. Под первым номером значилась экс-мэр столицы Карелии Галина Ширшина.

Депутаты горсовета 25 декабря 2015 г. отправили Ширшину в отставку, решив, что она не исполняла обязанности мэра в течение трех и более месяцев. Глава Карелии Александр Худилайнен выразил согласие на ее отставку. 29 декабря депутаты на внеочередной сессии назначили и. о. мэра Ирину Мирошник, которая ранее являлась замруководителя аппарата горсовета. В январе 2016 г. Петрозаводский городской суд подтвердил законность отставки мэра. 2 марта его решение подтвердил Верховный суд Карелии.

19 апреля горсовет Петрозаводска избрал Мирошник мэром города.