Васильева посоветовала родителям ограничивать интернет детям

Новый министр образования и науки России Ольга Васильева посоветовала родителям активнее блокировать доступ детей к вредным сайтам и интернет-играм, а школам - заменять занятия на компьютере активной деятельностью.

"Дома вы можете сделать все: блокировать программы и компьютерные игры, которые отвлекают ребенка от учебы, поставить программы, которые ограничивают скачивание файлов, - тут вы можете выбрать", - сказала Васильева на проходящем сегодня Общероссийском родительском собрании. По ее словам, родители вправе ограничивать ребенку доступ в интернет различными способами.

"Что касается школы, я считаю, что в школах должна быть профилактическая замена. Чтобы ребенок занимался активной деятельностью, спортом, музыкой, чтобы отвлекать его от постоянного желания сидеть все время в сети", - заметила Васильева. Она добавила, что Минобрнауки уже не первый год проводит уроки безопасности в интернете, на которых подробно рассказывается обо всех опасностях и угрозах. «Я считаю, что в этом вопросе мы должны действовать заодно», - подчеркнула министр.

Васильева также выступила за профориентацию старшеклассников. «Школам нужно относиться к этому серьезно и прилагать все усилия, чтобы профориентация в школах была», - сказала она. Все необходимые для этого механизмы и условия в школах уже созданы. «Главное, захотеть это делать или заставлять это делать», - подчеркнула Васильева.

19 августа президент России Владимир Путин по предложению премьера Дмитрия Медведева назначил новым министром образования и науки сотрудницу администрации президента Ольгу Васильеву. Занимавший этот пост Дмитрий Ливанов стал спецпредставителем президента по торгово-экономическим связям с Украиной. В администрации президента Васильева работала замруководителя управления по общественным проектам (руководитель – Павел Зенькович, курирует работу управления первый заместитель главы администрации президента Вячеслав Володин). Васильева также долго работала в системе образования и науки - в высшей школе и средней школе.

Всероссийское родительское собрание проводится накануне Дня знаний 1 сентября. В этом году оно проходит в новой школе в Москве, входящей в образовательный комплекс «Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян». По видеомосту с Москвой связаны родители из 10 регионов.