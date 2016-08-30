Переговоры Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ пройдут 2 сентября в России

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоятся 2 сентября в России «на полях» Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба Кремля.

«Второго сентября... состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который прибудет в Россию для участия в Форуме. Планируется обсудить реализацию доверенностей, достигнутых Владимиром Путиным и Синдзо Абэ на переговорах в Сочи 6 мая 2016 г., обменяться мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах», - говорится в сообщении.

Среди основных тем переговоров будет осуществление крупных инвестиционных проектов и запуск новых совместных инициатив, лидеры также рассмотрят актуальные международные и региональные проблемы.