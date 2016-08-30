В МУРе опровергли информацию о масштабных перестановках в структуре управления

В Московском уголовном розыске (МУР) создали подразделение по борьбе с мошенничеством, других изменений в структуре этого управления не предвидится, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Софья Хотина.

По словам Хотиной, в настоящее время в управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Москве проходят организационно-штатные изменения - в составе МУРа сформирована оперативно-розыскная часть.

«Вновь созданное подразделение будет заниматься раскрытием традиционных видов мошенничества, в том числе совершаемых при помощи средств мобильной связи и сети интернет, преступлений, совершенных с использованием подложных судебных документов, а также связанных с незаконным отчуждением недвижимого имущества. Ранее эти функции были возложены на один из отделов Московского уголовного розыска», - сообщила Хотина.

Она подчеркнула, что «иных организационно-штатных мероприятий в МУРе не проводится».

Ранее сообщалось, что начальник МУРа генерал-майор полиции Игорь Зиновьев покидает пост, а большинство сотрудников МУРа, за исключением «убойного отдела», выведены за штат. По данным СМИ, преобразования связаны с тем, что «руководство московского главка МВД пытается добиться не только эффективности работы, но и избавиться от коррупционеров». По словам источника, за штат выведены и сотрудники, которые так или иначе связаны с прессой, для борьбы с так называемыми утечками оперативной информации в СМИ.