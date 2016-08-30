Путин: в Арктике нет места для геополитических игр

Арктика должна быть пространством для равноправного диалога, считает президент России Владимир Путин.

"Убежден, Арктика должна утверждаться как пространство для открытого и равноправного диалога, основанного на принципах всеобщей и неделимой безопасности, в котором нет места для геополитических игр военных блоков, закулисных соглашений и раздела сфер влияния", - говорится в приветственном слове Путина, которое огласил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на открытии VI Международной встречи стран Арктического совета.

"Россия и впредь будет сохранять приверженность мирному освоению данного региона при соблюдении собственных национальных интересов и безусловном уважении интересов других стран", - подчеркивается в нем.

Путин отметил, что в форуме принимают участие представители стран Арктического совета, стран-наблюдателей, известные ученые, эксперты, общественные деятели.