Сечин не предъявил материальных претензий к «Ведомостям» – «Роснефть»

В иске главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина к газете «Ведомости» нет материальных претензий, сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Ранее в пресс-службе Останкинского суда Москвы сообщили, что Сечин подал иск к «Ведомостям» в защиту неприкосновенности личной жизни из-за статьи о строительстве дома в Барвихе (элитный поселок на Рублевском шоссе).

«Была статья, мерзкая статья совершенно, абсолютно бессмысленная, про дом в Барвихе. Есть к ней претензии юридического характера... Материальных претензий в иске нет, но требуется опровержение искажения фактов и признание факта незаконного вторжения в личную жизнь и использования личных данных - это и есть предмет иска», - прокомментировал Леонтьев.

Сечин просит обязать учредителя газеты «Ведомости» - АО «Бизнес ньюс медиа» - уничтожить все имеющиеся в их распоряжении экземпляры издания от 20 июля, содержащие статью «Сечин вьет гнездо в Барвихе». Также директор «Роснефти» просит обязать СМИ удалить спорную статью, опубликовать в газете и на сайте решение суда и запретить воспроизведение публикации либо отрывков из нее.

Досудебная подготовка по гражданскому делу назначена на 12 сентября.