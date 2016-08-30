Парламент Эстонии не смог избрать президента

Эстонский парламент не смог избрать президента. Теперь право избрания главы государства переходит Коллегии выборщиков, передает «Интерфакс».

Ни один из выдвинутых кандидатов в ходе трех туров в парламенте не набрал необходимых для победы двух третей голосов парламентариев или не менее 68 голосов из 101.

В ходе третьего тура председатель ведущей партии Реформ Сиим Каллас получил 42 голоса, вице-председатель крупнейшей оппозиционной партии Центра Майлис Репс - 26 голосов. 30 депутатов при этом проголосовали «пустыми» бюллетенями.

Если и Коллегия выборщиков не изберет президента, то вся процедура начнется заново. На пост президента Эстонии имеют право баллотироваться только граждане страны старше 40 лет. Полномочия нынешнего президента Томаса Хендрика Ильвеса истекают в октябре 2016 г.