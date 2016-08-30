ФБР опубликует документы допроса Клинтон по скандалу с электронной почтой

ФБР выборочно опубликует документацию допроса бывшего госсекретаря США и кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон по скандалу с электронной почтой. Об этом сообщает во вторник, 30 августа, телеканал CNN.

О том, в каком объеме будут опубликованы документы, информации нет.

Больше года назад газета The New York Times сообщила, что Клинтон в свою бытность госсекретарем в 2009-2012 гг. почти не пользовалась служебным закрытым каналом электронной переписки, а предпочитала собственный. В связи с этим ее критиковали за то, что использование частного сервера могло сделать переписку госсекретаря уязвимой для хакеров. Также Клинтон сохраняла полный контроль над перепиской и могла удалять нежелательные письма. ФБР провело расследование, которое включало допросы Клинтон и ее ближайших помощников, и решило не выдвигать против экс-госсекретаря уголовных обвинений.

После этого всем должностным лицам правительства США были даны «совершенно четкие указания» по поводу использования служебной почты, писала газета.