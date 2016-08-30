Из-за непогоды 20 авиарейсов в Москву перенаправлены на запасные аэродромы

Из-за сложных погодных условий двадцать самолетов не смогли во вторник приземлиться в московских аэропортах назначения и вынуждены были отправиться на запасные. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

"В «Домодедово» не смогли приземлиться 14 рейсов, еще пять - во «Внуково» и один в «Шереметьево». Из-за непогоды они были отправлены на запасные аэродромы как в рамках московской воздушной зоны, так и в Казань, Нижний Новгород, Воронеж и Белгород", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в настоящее время более половины рейсов уже прибыли в аэропорты назначения.

В течение дня в Москве и Подмосковье шли дожди с сильными порывами ветра, кое-где выпал град.