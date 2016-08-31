Кремль готовит отставку Полтавченко – РБК

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, возглавляющий северную столицу с 2011 г., может покинуть свой пост после выборов 18 сентября, пишет РБК со ссылкой на близкие к Кремлю и руководству ФСБ источники. Сейчас это невозможно, поскольку Полтавченко возглавляет список «Единой России» на выборах в Госдуму.

Ожидается, что Полтавченко уйдет на повышение, хотя в качестве причины его возможной отставки называются проблемы при решении хозяйственных вопросов, в частности, при строительстве стадиона «Зенит-арена». В срыве сроков строительства генподрядчик обвинял власти Санкт-Петербурга. К этому же склонялись и в Кремле. Новому губернатору предстоит завершить долгострой, говорит собеседник РБК.

Не исключено, что смена Полтавченко связана и с возобновлением проекта по объединению Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где экономическая ситуация лучше, чем в городе, отмечает политолог Леонид Давыдов. «Полтавченко выполнил свою роль - выстраивания отношений между разными городскими элитными группами. Теперь новый человек возьмется за новый этап - объединение регионов», - говорит он. Близкие к Кремлю собеседники подтверждают эту версию.

Вероятная отставка Полтавченко рассматривается как часть начавшихся летом больших кадровых перестановок, в результате которых в России сменился глава администрации президента, министр образования, а также несколько губернаторов и полпредов. Варианты трудоустройства Полтавченко пока изучаются. В качестве потенциальных мест его новой работы называют правительство или одну из силовых структур после очередной реформы. Например, объединенный следственный комитет, куда могут войти Следственный департамент МВД и Следственный комитет России.

На место Полтавченко собеседники РБК прочат министра транспорта Максима Соколова, на замену которому рассматриваются руководитель РЖД Олег Белозеров и первый заместитель министра Евгений Дитрих. Собеседник в Госдуме не исключает, что сменить Полтавченко может нынешний спикер нижней палаты Сергей Нарышкин.

В пресс-службе главы Петербурга на запрос не ответили, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слухи не комментирует. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова отмечает, что «все министры работают на своих местах».