Антидопинговый саммит в Копенгагене призвал к реформе WADA

Лидеры 17 национальных антидопинговых агентств по итогам состоявшегося в Копенгагене саммита призвали к реформированию Всемирной антидопинговой организации (WADA), из-за последних скандалов, в центре которых оказались российские спортсмены. По данным ВВС, идею поддержали Австралия, Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, а также Институт национальных антидопинговых организаций.

Авторы проекта предлагают повысить независимость WADA и запретить ее руководителям занимать посты в других спортивных структурах, чтобы исключить потенциальный конфликт интересов, за что критиковали президента организации и одновременно вице-президента Международного олимпийского комитета Крейга Риди.

Также реформаторы предлагают лишить спортивные организации полномочий по проведению тестов, расследований и вынесения обвинений, чтобы избежать ситуаций, в которых они должны свидетельствовать против себя. Соответствующие полномочия самой WADA как органа, следящего за соблюдением спортивного кодекса, предлагается расширить. Для этого необходимо прописать в кодексе WADA санкции за подрыв антидопинговой системы. Независимость всемирной организации предлагается также подержать ростом инвестиций.

Отдельно лидеры антидопинговых агентств призвали оказать МОК и Россию гарантировать безопасность информаторов WADA - российской бегуньи Юлии Степановой и ее мужа Виталия.