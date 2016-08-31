Чуркин: Доказательства участия Дамаска в химических атаках могли быть сфабрикованы

Постпред России при ООН Виталий Чуркин допустил, что доказательства причастности сирийских правительственных сил к двум химическим атакам, могли быть сфабрикованы оппозицией или террористическими группировками. Данные, представленные в докладе, подготовленном Совместным механизмом по расследованию (СМР) при ООН и Организации по запрещению химического оружия, вызывают у России «серьезные сомнения», - указывает постпред. «Они вполне могли быть сфабрикованы оппозиционными Дамаску силами и террористическими структурами, возможно, не без помощи извне», - приводит слова Чуркина ТАСС.

Документ был передан в СБ ООН 24 августа. В нем собраны результаты исследований девяти химических атак, совершенных в 2014-2015 гг. В двух случаях атак в провинции Идлиб авторы возлагают ответственность на правительственные войска Сирии. В третьем эксперты указывают на запрещенное в России «Исламское государство». По остальным эпизодам доказательств не достаточно, чтобы предположить, что мог организовать атаку.

Постпред России подчеркивает, что доказательства доклада строятся «по сути, на одном факторе - возможности использования той или иной стороной авиации», а свидетельств использования вертолетов вооруженной оппозицией эксперты не обнаружил. В документе указывается, что на авиабазах в провинции Идлиб, контроль над которыми утрачен правительством, остались девять готовых к использованию вертолетов. Для управления ими нужен «определенный технический уровень», указывали эксперты. «Почему авторы доклада сомневаются в наличии такого «уровня» у хорошо подготовленных и обученных, в том числе и за рубежом, вооруженных формирований», - недоумевает Чуркин.